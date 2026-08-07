JEP 2026 Démonstrations Ensemble dialoguons Saint-Lô
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
JEP 2026 Démonstrations Ensemble dialoguons
Place de la Gare Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dialogue avec les agents de la Banque de France, une institution de la République au Service des français.
Visite, histoire, échanges, ateliers (signe d’authentification des billets), jeux (mes questions d’argent)…
20 pers. max par créneau d’1 heure. .
Place de la Gare Saint-Lô 50000 Manche Normandie
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English : JEP 2026 Démonstrations Ensemble dialoguons
L’événement JEP 2026 Démonstrations Ensemble dialoguons Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saint-Lô
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