JEP 2026 DES ROSEAUX ET DES AILES Route de Sète Agde
dimanche 20 septembre 2026 · Route de Sète · Agde
Informations pratiques
Agde
JEP 2026 DES ROSEAUX ET DES AILES
Route de Sète LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Percez les secrets des roselières.
À l’aide d’un support ludique à la Maison de la Réserve, l’animateur vous invite à découvrir les roselières, cet habitat emblématique.
Selon les conditions, finissez par une initiation à l’observation des oiseaux à la longue-vue sur le Rieu !
Thèmes de l’animation stand découverte de la roselière, observation d’oiseaux
Vous pourrez compléter votre visite en passant par l’accueil sur site profitez d’informations supplémentaires et découvrez notre boutique pour emporter un souvenir. .
Route de Sète LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie
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English :
Discover the secrets of reed beds.
L’événement JEP 2026 DES ROSEAUX ET DES AILES Agde a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34
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