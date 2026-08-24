YAROL POUPAUD EN CONCERT Rambla du Soleil 34300 Le Cap d’Agde Agde

Informations pratiques

Agde

YAROL POUPAUD EN CONCERT

Rambla du Soleil 34300 Le Cap d’Agde LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Yarol Poupaud est un guitariste, chanteur, compositeur et producteur français reconnu pour son éclectisme et son énergie créative.

Figure incontournable du rock hexagonal, il s’est d’abord imposé comme membre fondateur du groupe FFF, pionnier du Funk Rock français des années 1990.

Avec son jeu de guitare instinctif et son sens aigu du rythme, il a façonné une signature sonore à la croisée du rock, du funk et de la soul.

Yarol a multiplié les expériences et les rencontres, de la scène alternative aux plus grandes tournées populaires. Il a notamment accompagné Niagara dans les années 90 et Johnny Hallyday pendant plusieurs années, en tant que guitariste, directeur musical et complice de scène.

Passionné par la diversité des sons et des cultures, il a également collaboré avec de nombreux musiciens africains, Indiens et jamaïcains, intégrant des influences reggae,

afrobeat et blues dans son univers. Il a aussi travaillé sur de nombreuses musiques de films avec une nomination aux César en 2010 pour le film Bus Palladium.

#TEMPSFORT .

Rambla du Soleil 34300 Le Cap d’Agde LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie animation@ville-agde.fr

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English :

Yarol Poupaud is a French guitarist, singer, songwriter, and producer known for his eclecticism and creative energy.

L’événement YAROL POUPAUD EN CONCERT Agde a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 ADT34