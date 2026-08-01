PHILIPPE CORNIER GUITARE ESPAGNOLE Agde

Informations pratiques

Agde

PHILIPPE CORNIER GUITARE ESPAGNOLE

3 rue Hôel du cheval blanc Agde Hérault

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Ä travers des oeuvres de Torrega, Albéniz, Granados…l’artiste célèbre la richesse de la musique ibérique et ses 40 ans de scène.

La Cathédrale SAINT ETIENNE d’AGDE s’apprête à accueillir un moment musical d’une rare intensité.

Le guitariste de renommée internationale Philippe Cornier y posera ses valises pour un récital exceptionnel intitulé Chefs-d’œuvre de la guitare espagnole et Aranjuez . Un rendez-vous d’autant plus symbolique que l’artiste fête cette année ses quarante ans de scène.

Guitariste d’exception au parcours impressionnant, Philippe Cornier a fait résonner son instrument aux quatre coins du monde, de la Cathédrale de Canterbury à l’Opéra Comédie de Montpellier, en passant par Prague, Mexico ou l’Église de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Reconnu par ses pairs, il a collaboré avec de grandes figures de la culture comme la journaliste Laure Adler, l’acteur Philippe Caubère,l’écrivain torero Alain Montcouquiol ou le peintre Claude Viallat, qui a signé la pochette de son dernier album.

Pour ce concert , il célébrera toute la richesse, la lumière et la passion de la musique ibérique. À travers les œuvres magistrales de Tárrega, Albéniz, Granados ou Rodrigo, le musicien fera vibrer ses cordes avec une sensibilité et un raffinement uniques. Loin de l’esbroufe théâtrale, le jeu de Philippe Cornier se distingue par une profonde intériorité, où la force de sa passion se traduit directement par la pureté de ses notes.

Ce voyage poétique au cœur des émotions méditerranéennes promet d’offrir au public un instant hors du temps, tout en symbiose avec l’acoustique unique de notre église. Un grand rendez-vous culturel estival à ne pas manquer.

Reservations Billeterie ouverte une heure avant le concert

#CONCERT .

3 rue Hôel du cheval blanc Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 13 12 04 86

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English : PHILIPPE CORNIER GUITARE ESPAGNOLE

Through works by Torrega, Albéniz, Granados, and others, the artist celebrates the richness of Iberian music and his 40 years on stage.

L’événement PHILIPPE CORNIER GUITARE ESPAGNOLE Agde a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34