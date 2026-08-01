AGENDA · Agde
JOUTES LANGUEDOCIENNES TOURNOI PATRICE MATHIEU Agde
dimanche 16 août 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
JOUTES LANGUEDOCIENNES TOURNOI PATRICE MATHIEU
Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Joutes languedociennes.
Défilé en Coeur de Ville suivi du tournoi de joutes .
Agde 34300 Hérault Occitanie snja.agde@gmail.com
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English : JOUTES LANGUEDOCIENNES TOURNOI PATRICE MATHIEU
Languedoc Jousts.
L’événement JOUTES LANGUEDOCIENNES TOURNOI PATRICE MATHIEU Agde a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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