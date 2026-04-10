CHIMÈNE BADI LE CAP D’AGDE Agde
CHIMÈNE BADI LE CAP D’AGDE Agde mercredi 19 août 2026.
Agde
CHIMÈNE BADI
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Préparez-vous à vivre une soirée intense et pleine d’émotions avec Chimène Badi, l’une des plus grandes voix de la scène française.
Révélée au grand public par son talent exceptionnel, Chimène Badi vous fera vibrer avec sa puissance vocale et son interprétation unique.
Entre émotions, énergie et authenticité, ce concert promet un moment inoubliable.
Retrouvez ses plus grands succès comme “Entre nous”, “Le jour d’après”, “Je viens du sud” et bien d’autres titres qui ont marqué le cœur du public.
#CONCERT
#ÉTÉ
#ARÈNES .
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CHIMÈNE BADI
Get ready for an intense, emotional evening with Chimène Badi, one of the greatest voices on the French scene.
L’événement CHIMÈNE BADI Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34