1666 -2026 LE CANAL DU MIDI, UN OUVRAGE DE GÉNIE Agde
1666 -2026 LE CANAL DU MIDI, UN OUVRAGE DE GÉNIE Agde mardi 1 septembre 2026.
Agde
1666 -2026 LE CANAL DU MIDI, UN OUVRAGE DE GÉNIE
avenue du 8 Mai 1945 Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-01
Exposition et conférences dans le cadre du 30ème anniversaire du classement du Canal du Midi au Patrimoine de l’UNESCO.
Hommage à Michel ADGÉ.
Exposition de cartes anciennes exceptionnelles.
Documents anciens (livres et documents d’archives).
Présentation des principaux ouvrages d’art du Canal.
Organisé par le G.R.A.A (Groupe de recherches archéologiques d’Agde) et l’Escolo daï Sarret. .
avenue du 8 Mai 1945 Agde 34300 Hérault Occitanie canaldumidi.agde@gmail.com
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English :
Exhibition and conferences to mark the 30th anniversary of the Canal du Midi’s inclusion in UNESCO’s World Heritage List.
L’événement 1666 -2026 LE CANAL DU MIDI, UN OUVRAGE DE GÉNIE Agde a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34
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