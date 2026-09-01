JEP 2026 Église de Couleuvre Église Saint-Julien Couleuvre

Informations pratiques

Couleuvre

JEP 2026 Église de Couleuvre

Église Saint-Julien Rue Marx Dormoy Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre avec panneau d’information.

L’église de style roman est classée aux Monuments Historiques depuis 1915.

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Église Saint-Julien Rue Marx Dormoy Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 10 45 mairie.couleuvre@gmail.com

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English :

Free visit with information panel.

The church of Romanesque style is classified with the Historic buildings since 1915.

L’événement JEP 2026 Église de Couleuvre Couleuvre a été mis à jour le 2026-08-27 par Montluçon Tourisme