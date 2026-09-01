JEP 2026 Église de Couleuvre Église Saint-Julien Couleuvre
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Julien · Couleuvre
Informations pratiques
Couleuvre
JEP 2026 Église de Couleuvre
Église Saint-Julien Rue Marx Dormoy Couleuvre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite libre avec panneau d’information.
L’église de style roman est classée aux Monuments Historiques depuis 1915.
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Église Saint-Julien Rue Marx Dormoy Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 10 45 mairie.couleuvre@gmail.com
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English :
Free visit with information panel.
The church of Romanesque style is classified with the Historic buildings since 1915.
L’événement JEP 2026 Église de Couleuvre Couleuvre a été mis à jour le 2026-08-27 par Montluçon Tourisme
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