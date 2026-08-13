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JEP 2026 ÉGLISE DE LA MISÉRICORDE Limoux

samedi 19 septembre 2026 · Limoux

JEP 2026 ÉGLISE DE LA MISÉRICORDE Limoux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue des Augustins
Ville
11300 Limoux
Département
Aude
Tarif

Limoux

JEP 2026 ÉGLISE DE LA MISÉRICORDE

Rue des Augustins Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Mise en lumière du retable de l’église de la Miséricorde.
Samedi et dimanche
10 h 30 à 12 h 14 h à 18 h
  .

Rue des Augustins Limoux 11300 Aude Occitanie  

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English :

Illumination of the altarpiece in the Eglise de la Miséricorde.
Saturday and Sunday
10 h 30 à 12 h 14 h à 18 h

L’événement JEP 2026 ÉGLISE DE LA MISÉRICORDE Limoux a été mis à jour le 2026-08-13 par

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