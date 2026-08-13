Informations pratiques

Limoux

JEP 2026 ÉGLISE DE LA MISÉRICORDE

Rue des Augustins Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Mise en lumière du retable de l’église de la Miséricorde.

Samedi et dimanche

10 h 30 à 12 h 14 h à 18 h

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Rue des Augustins Limoux 11300 Aude Occitanie

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English :

Illumination of the altarpiece in the Eglise de la Miséricorde.

Saturday and Sunday

10 h 30 à 12 h 14 h à 18 h

L’événement JEP 2026 ÉGLISE DE LA MISÉRICORDE Limoux a été mis à jour le 2026-08-13 par