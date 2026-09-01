AGENDA · Limoux
JEP 2026 ÉGLISE SAINT-MARTIN Limoux
dimanche 20 septembre 2026 · Limoux
Informations pratiques
Limoux
JEP 2026 ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue Saint-Martin Limoux Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Mise en lumière du clocher.
Samedi de 10 h 30 à 18 h, Dimanche de 14 h à 18 h
.
Rue Saint-Martin Limoux 11300 Aude Occitanie
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English :
Illumination of the bell tower.
Saturday, 10:30 a.m. to 6 p.m., Sunday, 2 p.m. to 6 p.m
L’événement JEP 2026 ÉGLISE SAINT-MARTIN Limoux a été mis à jour le 2026-08-13 par
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