JEP 2026 Expo Mercerie d’Antan Le Brethon
samedi 19 septembre 2026 · Le Brethon
Informations pratiques
Le Brethon
JEP 2026 Expo Mercerie d’Antan
6 rue de la font vilsous Le Brethon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite d’une exposition sur la mercerie et les vêtements des femmes de années 1900. Importante collection de boutons et de boucles de ceinture.
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6 rue de la font vilsous Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 89 80 mercerie.dantan@gmail.com
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English :
A visit to an exhibition on haberdashery and women’s clothing from the 1900s. An extensive collection of buttons and belt buckles.
L’événement JEP 2026 Expo Mercerie d’Antan Le Brethon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme
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