Informations pratiques

Le Brethon

JEP 2026 Expo Mercerie d’Antan

6 rue de la font vilsous Le Brethon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite d’une exposition sur la mercerie et les vêtements des femmes de années 1900. Importante collection de boutons et de boucles de ceinture.

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6 rue de la font vilsous Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 89 80 mercerie.dantan@gmail.com

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English :

A visit to an exhibition on haberdashery and women’s clothing from the 1900s. An extensive collection of buttons and belt buckles.

L’événement JEP 2026 Expo Mercerie d’Antan Le Brethon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme