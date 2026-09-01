JEP 2026 Exposition L’école aujourd’hui & autrefois Saint-Alpinien
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Alpinien
Informations pratiques
Saint-Alpinien
JEP 2026 Exposition L’école aujourd’hui & autrefois
Saint-Alpinien Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des journées du patrimoine, exposition de photos … mais pas que ! Autour du thème l’école aujourd’hui & autrefois .
Saint-Alpinien 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine sylvie.alassoeur@wanadoo.fr
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English : JEP 2026 Exposition L’école aujourd’hui & autrefois
L’événement JEP 2026 Exposition L’école aujourd’hui & autrefois Saint-Alpinien a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Aubusson-Felletin