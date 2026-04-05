La Flèche

JEP 2026 Exposition sur l’orgue Merklin

Place Henri 4 La Flèche Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 15:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

JEP Exposition sur l’orgue MERKLIN de St Thomas

Édifiée au XIIe siècle et remaniée au XVe dans un style gothique, cette église possède une flèche reconstruite au XIXe siècle. Elle abrite de nombreux trésors artistiques reliquaires en bois des XVIIe et XVIIIe siècles, tableaux, statues en terre cuite et vitraux. Une restauration complète de ses éléments architecturaux s’est achevée en 2010.

Proposée par l’association Orgues en Pays Fléchois

En attendant la fin des travaux de restauration prévue pour fin juin 2027, plongez au cœur de ce chantier hors norme. À travers de magnifiques clichés, découvrez les secrets et la minutie du métier de facteur d’orgue, un savoir-faire d’exception au chevet de notre géant de musique.

Lieu Église Saint-Thomas

Horaires

o Vendredi 15h 18h

o Samedi 10h00 à 18h00

o Dimanche 14h00 à 18h00

Sauf si célébration

Entrée libre et gratuite .

Place Henri 4 La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire s.toxe@cc-paysflechois.fr

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English :

JEP Exhibition on the MERKLIN organ at St Thomas?

L’événement JEP 2026 Exposition sur l’orgue Merklin La Flèche a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Vallée du Loir