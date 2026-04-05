JEP 2026 Exposition sur l’orgue Merklin La Flèche
JEP 2026 Exposition sur l’orgue Merklin La Flèche vendredi 18 septembre 2026.
La Flèche
JEP 2026 Exposition sur l’orgue Merklin
Place Henri 4 La Flèche Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 15:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
JEP Exposition sur l’orgue MERKLIN de St Thomas
Édifiée au XIIe siècle et remaniée au XVe dans un style gothique, cette église possède une flèche reconstruite au XIXe siècle. Elle abrite de nombreux trésors artistiques reliquaires en bois des XVIIe et XVIIIe siècles, tableaux, statues en terre cuite et vitraux. Une restauration complète de ses éléments architecturaux s’est achevée en 2010.
Proposée par l’association Orgues en Pays Fléchois
En attendant la fin des travaux de restauration prévue pour fin juin 2027, plongez au cœur de ce chantier hors norme. À travers de magnifiques clichés, découvrez les secrets et la minutie du métier de facteur d’orgue, un savoir-faire d’exception au chevet de notre géant de musique.
Lieu Église Saint-Thomas
Horaires
o Vendredi 15h 18h
o Samedi 10h00 à 18h00
o Dimanche 14h00 à 18h00
Sauf si célébration
Entrée libre et gratuite .
Place Henri 4 La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire s.toxe@cc-paysflechois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
JEP Exhibition on the MERKLIN organ at St Thomas?
L’événement JEP 2026 Exposition sur l’orgue Merklin La Flèche a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Vallée du Loir
À voir aussi à La Fleche (Sarthe)
- Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche La Flèche 8 juillet 2026
- Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche 8 juillet 2026
- Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche La Flèche 11 juillet 2026
- Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche 11 juillet 2026
- Feu d’artifice & bal aux lacs de la Monnerie La Flèche 13 juillet 2026