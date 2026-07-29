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JEP 2026 Fondation Solacroup Hébert Fondation Solacroup Hébert Dinard

samedi 19 septembre 2026 · Fondation Solacroup Hébert · Dinard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Fondation Solacroup Hébert
Adresse
4 Avenue du Château Hébert
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

JEP 2026 Fondation Solacroup Hébert

Fondation Solacroup Hébert 4 Avenue du Château Hébert Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

La Fondation Solacroup Hébert vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine en tant que coup de coeur de la Region Bretagne !

Du Château de la Goule aux fées au matrimoine vivant l’héritage de Marie-Thérèse Solacroup.

Programme
-Visite libre du parc et du château
-Atelier de reconnaissance d’images
– Conférences et Témoignages

Le 19 & 20 septembre 2026 de 9h30 à 18h30

Entrée gratuite et restauration sur place.   .

Fondation Solacroup Hébert 4 Avenue du Château Hébert Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 86 50 47 04 

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English :

L’événement JEP 2026 Fondation Solacroup Hébert Dinard a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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