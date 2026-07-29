JEP 2026 Fondation Solacroup Hébert Fondation Solacroup Hébert Dinard
samedi 19 septembre 2026 · Fondation Solacroup Hébert · Dinard
Informations pratiques
Dinard
JEP 2026 Fondation Solacroup Hébert
Fondation Solacroup Hébert 4 Avenue du Château Hébert Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La Fondation Solacroup Hébert vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine en tant que coup de coeur de la Region Bretagne !
Du Château de la Goule aux fées au matrimoine vivant l’héritage de Marie-Thérèse Solacroup.
Programme
-Visite libre du parc et du château
-Atelier de reconnaissance d’images
– Conférences et Témoignages
Le 19 & 20 septembre 2026 de 9h30 à 18h30
Entrée gratuite et restauration sur place. .
Fondation Solacroup Hébert 4 Avenue du Château Hébert Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 86 50 47 04
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English :
L’événement JEP 2026 Fondation Solacroup Hébert Dinard a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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