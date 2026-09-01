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AGENDA · Marcillat-en-Combraille

JEP 2026 Geôle du gite de la Grenouille Noire Marcillat-en-Combraille

dimanche 20 septembre 2026 · Marcillat-en-Combraille

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Geôle du gite de la Grenouille Noire 4 Place du Donjon
Ville
03420 Marcillat-en-Combraille
Département
Allier
Tarif

Marcillat-en-Combraille

JEP 2026 Geôle du gite de la Grenouille Noire

Geôle du gite de la Grenouille Noire 4 Place du Donjon Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

La visite de la Geôle du gite de la Grenouille Noire débutera devant l’Eglise Notre-Dame et sera commentée par Alain LETELLIER.
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Geôle du gite de la Grenouille Noire 4 Place du Donjon Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   mitatyambre@gmail.com

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English :

The tour of La Ge%F4le, organized by the Grenouille Noire vacation rental, will begin in front of Notre-Dame Church and will be led by Alain LETELLIER.

L’événement JEP 2026 Geôle du gite de la Grenouille Noire Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme

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