Informations pratiques

Marcillat-en-Combraille

JEP 2026 Geôle du gite de la Grenouille Noire

Geôle du gite de la Grenouille Noire 4 Place du Donjon Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La visite de la Geôle du gite de la Grenouille Noire débutera devant l’Eglise Notre-Dame et sera commentée par Alain LETELLIER.

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Geôle du gite de la Grenouille Noire 4 Place du Donjon Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mitatyambre@gmail.com

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English :

The tour of La Ge%F4le, organized by the Grenouille Noire vacation rental, will begin in front of Notre-Dame Church and will be led by Alain LETELLIER.

L’événement JEP 2026 Geôle du gite de la Grenouille Noire Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme