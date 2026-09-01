Informations pratiques

Marcillat-en-Combraille

JEP 2026 Visite de l’Eglise Notre-Dame

Église Notre-Dame Place du Donjon Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La visites de l’Église Notre-Dame sera commentée par Alain LETELLIER.

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Église Notre-Dame Place du Donjon Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mitatyambre@gmail.com

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English :

The tour of the Notre-Dame Church will be led by Alain LETELLIER.

L’événement JEP 2026 Visite de l’Eglise Notre-Dame Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme