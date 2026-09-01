Informations pratiques

Mas-Saintes-Puelles

JEP 2026 LES MOULINS DU MAS-SAINTES-PUELLES

Rue de la Mairie Mas-Saintes-Puelles Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous à la mairie du Mas Saintes Puelles à 9h pour une balade commentée de la boucle des moulins, avec un arrêt aux moulins de Laffon sur le chemin du retour.

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Rue de la Mairie Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude Occitanie mairie@mas-saintes-puelles.fr

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English :

Meet at the Mas Saintes Puelles town hall at 9 a.m. for a guided walk along the Loop of the Mills trail, with a stop at the Laffon mills on the way back.

L’événement JEP 2026 LES MOULINS DU MAS-SAINTES-PUELLES Mas-Saintes-Puelles a été mis à jour le 2026-09-01 par