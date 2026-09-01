JEP 2026 LES MOULINS DU MAS-SAINTES-PUELLES Mas-Saintes-Puelles
dimanche 20 septembre 2026 · Mas-Saintes-Puelles
Informations pratiques
Mas-Saintes-Puelles
JEP 2026 LES MOULINS DU MAS-SAINTES-PUELLES
Rue de la Mairie Mas-Saintes-Puelles Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 10:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Rendez-vous à la mairie du Mas Saintes Puelles à 9h pour une balade commentée de la boucle des moulins, avec un arrêt aux moulins de Laffon sur le chemin du retour.
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Rue de la Mairie Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude Occitanie mairie@mas-saintes-puelles.fr
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English :
Meet at the Mas Saintes Puelles town hall at 9 a.m. for a guided walk along the Loop of the Mills trail, with a stop at the Laffon mills on the way back.
L’événement JEP 2026 LES MOULINS DU MAS-SAINTES-PUELLES Mas-Saintes-Puelles a été mis à jour le 2026-09-01 par
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