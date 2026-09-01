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JEP 2026 POTERIE NOT Mas-Saintes-Puelles

dimanche 20 septembre 2026 · Mas-Saintes-Puelles

JEP 2026 POTERIE NOT Mas-Saintes-Puelles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1851 Route de Labastide
Ville
11400 Mas-Saintes-Puelles
Département
Aude
Tarif

Mas-Saintes-Puelles

JEP 2026 POTERIE NOT

1851 Route de Labastide Mas-Saintes-Puelles Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite commentée de la poterie NOT par Jean-Pierre NOT, présentation de l’atelier avec les différentes étapes de confection de la célèbre cassole.
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1851 Route de Labastide Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude Occitanie   mairie@mas-saintes-puelles.fr

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English :

Guided tour of the NOT pottery studio by Jean-Pierre NOT, including a presentation of the workshop and the various stages involved in making the famous cassole.

L’événement JEP 2026 POTERIE NOT Mas-Saintes-Puelles a été mis à jour le 2026-09-01 par

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