Informations pratiques

Mas-Saintes-Puelles

JEP 2026 POTERIE NOT

1851 Route de Labastide Mas-Saintes-Puelles Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée de la poterie NOT par Jean-Pierre NOT, présentation de l’atelier avec les différentes étapes de confection de la célèbre cassole.

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1851 Route de Labastide Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude Occitanie mairie@mas-saintes-puelles.fr

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English :

Guided tour of the NOT pottery studio by Jean-Pierre NOT, including a presentation of the workshop and the various stages involved in making the famous cassole.

L’événement JEP 2026 POTERIE NOT Mas-Saintes-Puelles a été mis à jour le 2026-09-01 par