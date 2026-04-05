JEP 2026 Les Secrets de La Templerie Nouveauté La Flèche samedi 19 septembre 2026.

La Flèche

JEP 2026 Les Secrets de La Templerie Nouveauté

41 bis rue de la Tour d’Auvergne La Flèche Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Secrets de La Templerie

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE Entrez à La Templerie !

Les secrets de La Templerie ?? Nouveauté

La Templerie, 41 bis rue de la Tour d’Auvergne.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE Entrez à La Templerie !

Visite guidée d’un domaine d’exception

Poussez exceptionnellement les portes de cette magnifique propriété privée. Laissez-vous conter l’histoire de cette bâtisse remarquable du XVIIIe siècle au cours d’une promenade guidée à travers son superbe parc paysager, véritable écrin de verdure en cœur de ville.

• Au programme Présentation historique de la demeure et visite du parc.

• ??? Accès libre et gratuit.

?? Samedi 15h et 16h et Dimanche 11h à 12h et 15 à 16h .

41 bis rue de la Tour d’Auvergne La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 45 83 38 s.toxe@cc-paysflechois.fr

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English :

The Secrets of La Templerie

L’événement JEP 2026 Les Secrets de La Templerie Nouveauté La Flèche a été mis à jour le 2026-06-22 par CDT72