Informations pratiques

Cerisy-la-Forêt

JEP 2026 Levez les yeux ! Atelier de découverte de l’architecture des abbayes et de la vie monastique

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 11:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

En petit groupe, les élèves sont invités à construire un arc plein cintre, découvrir l’organisation d’une abbaye, la vie monastique ou encore les jardins des abbayes en devinant le parfum des fleurs qui poussent.

Sans supplément aux deux formules de visite, guidée et sur demande à la visite en autonomie, pour les cycles 2 et 3. .

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63

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English : JEP 2026 Levez les yeux ! Atelier de découverte de l’architecture des abbayes et de la vie monastique

L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Atelier de découverte de l’architecture des abbayes et de la vie monastique Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô