Informations pratiques

Cerisy-la-Forêt

JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de l’illustration botanique

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 11:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

L’activité, prévue sur une durée de deux heures, comprend

– Une courte présentation du jardin médiéval d’inspiration médiévale, une observation des plantes présentées avec la réalisation de croquis,

– La réalisation d’une planche botanique avec l’étude de la composition, choix de représentations et mise en couleur.

Touchant aux domaines de l’histoire, de l’histoire de l’art, des arts visuels et des sciences de la vie et de la terre. Elle a pour objectif de

– Découvrir la vie des moines à travers l’organisation spatiale des jardins monastiques médiévaux,

– Connaître les usages des plantes, leur origine géographique, les plantes cultivées autrefois,

– Comprendre l’importance des plantes dans la pharmacopée médiévale,

– Connaître la valeur symbolique des plantes au Moyen Âge.

– S’initier à l’illustration botanique à partir d’échantillons, de croquis et d’illustrations,

– Encourager la créativité et la sensibilité par l’expérimentation. .

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63

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English : JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de l’illustration botanique

L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de l’illustration botanique Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô