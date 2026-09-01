Informations pratiques

Cerisy-la-Forêt

JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte insolite d’un souterrain médiéval

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 11:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Le souterrain médiéval dont l’accès se situe dans l’enceinte de l’abbaye, est un tunnel de quarante mètres de long environ, entièrement maçonné, qui débouche aux abord de l’étang aux Moines.

Inclus aux deux formules de visite de l’Abbaye, guidée et sur demande pour la visite en autonomie. .

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63

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English : JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte insolite d’un souterrain médiéval

L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte insolite d’un souterrain médiéval Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô