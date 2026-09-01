JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte insolite d’un souterrain médiéval Cerisy-la-Forêt
vendredi 18 septembre 2026 · Cerisy-la-Forêt
Informations pratiques
Cerisy-la-Forêt
JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte insolite d’un souterrain médiéval
Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 11:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Le souterrain médiéval dont l’accès se situe dans l’enceinte de l’abbaye, est un tunnel de quarante mètres de long environ, entièrement maçonné, qui débouche aux abord de l’étang aux Moines.
Inclus aux deux formules de visite de l’Abbaye, guidée et sur demande pour la visite en autonomie. .
Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte insolite d’un souterrain médiéval
L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte insolite d’un souterrain médiéval Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Cerisy-la-Forêt (Manche)
- Visite guidée de l’Abbaye Saint-Vigor de Cerisy-la-Forêt Cerisy-la-Forêt 16 septembre 2026
- JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du musée Henri Javalet et de l’ancien cachot Cerisy-la-Forêt 18 septembre 2026
- JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du jardin d’inspiration médiévale Cerisy-la-Forêt 18 septembre 2026
- JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du bestiaire médiéval Cerisy-la-Forêt 18 septembre 2026
- JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de l’abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt 18 septembre 2026