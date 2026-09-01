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JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte insolite d’un souterrain médiéval Cerisy-la-Forêt

vendredi 18 septembre 2026 · Cerisy-la-Forêt

JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte insolite d’un souterrain médiéval Cerisy-la-Forêt

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Rue des Sangles
Ville
50680 Cerisy-la-Forêt
Département
Manche
Tarif

Cerisy-la-Forêt

JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte insolite d’un souterrain médiéval

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 11:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Le souterrain médiéval dont l’accès se situe dans l’enceinte de l’abbaye, est un tunnel de quarante mètres de long environ, entièrement maçonné, qui débouche aux abord de l’étang aux Moines.
Inclus aux deux formules de visite de l’Abbaye, guidée et sur demande pour la visite en autonomie.   .

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63 

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English : JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte insolite d’un souterrain médiéval

L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte insolite d’un souterrain médiéval Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô

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