Informations pratiques

Cerisy-la-Forêt

JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de la calligraphie et de l’enluminure

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 11:30:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

L’activité, prévue sur une durée de deux heures, comprend

– Une courte présentation sur l’enluminure, sa définition, son histoire, son rôle au Moyen Âge, les supports, les matériaux utilisés, les différents types d’enluminures, les alphabets…

– Une mise en pratique avec la préparation du support, le traçage des lignes, la reproduction de caractères gothiques et d’une lettrine ornée avec sa mise en couleur pour aboutir à la production d’une véritable enluminure.

Touchant aux domaines de l’histoire, de l’histoire de l’art et des arts visuels. Elle a pour objectif de

– Découvrir la vie des moines à travers l’art de la calligraphie et de l’enluminure,

– Découvrir la fabrication d’un livre manuscrit, les différents styles d’écriture, les différents styles d’enluminures et leur rôle dans les manuscrits médiévaux,

– Se sensibiliser aux productions artistiques médiévales et à la valeur symbolique des images , comme porteuses de sens,

– Encourager la créativité et la sensibilité par l’expérimentation. .

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63

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English : JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de la calligraphie et de l’enluminure

L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de la calligraphie et de l’enluminure Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô