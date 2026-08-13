JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de la calligraphie et de l’enluminure Cerisy-la-Forêt
vendredi 18 septembre 2026 · Cerisy-la-Forêt
Informations pratiques
Cerisy-la-Forêt
JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de la calligraphie et de l’enluminure
Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 11:30:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
L’activité, prévue sur une durée de deux heures, comprend
– Une courte présentation sur l’enluminure, sa définition, son histoire, son rôle au Moyen Âge, les supports, les matériaux utilisés, les différents types d’enluminures, les alphabets…
– Une mise en pratique avec la préparation du support, le traçage des lignes, la reproduction de caractères gothiques et d’une lettrine ornée avec sa mise en couleur pour aboutir à la production d’une véritable enluminure.
Touchant aux domaines de l’histoire, de l’histoire de l’art et des arts visuels. Elle a pour objectif de
– Découvrir la vie des moines à travers l’art de la calligraphie et de l’enluminure,
– Découvrir la fabrication d’un livre manuscrit, les différents styles d’écriture, les différents styles d’enluminures et leur rôle dans les manuscrits médiévaux,
– Se sensibiliser aux productions artistiques médiévales et à la valeur symbolique des images , comme porteuses de sens,
– Encourager la créativité et la sensibilité par l’expérimentation. .
Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63
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English : JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de la calligraphie et de l’enluminure
L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de la calligraphie et de l’enluminure Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô
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