JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de l’abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt
vendredi 18 septembre 2026 · Cerisy-la-Forêt
Informations pratiques
Cerisy-la-Forêt
JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de l’abbaye Saint-Vigor
Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 11:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Visite guidée ou en autonomie de l’Abbaye Saint-Vigor adaptée aux scolaires de l’élementaire au collège et lycée et abordant les thèmes de l’art du bâti au Moyen-Age, l’architecture et la vie monastique. .
Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63
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English : JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de l’abbaye Saint-Vigor
L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de l’abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô
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