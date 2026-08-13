Informations pratiques

Cerisy-la-Forêt

JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de l’abbaye Saint-Vigor

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 11:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Visite guidée ou en autonomie de l’Abbaye Saint-Vigor adaptée aux scolaires de l’élementaire au collège et lycée et abordant les thèmes de l’art du bâti au Moyen-Age, l’architecture et la vie monastique. .

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63

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English : JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de l’abbaye Saint-Vigor

L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte de l’abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô