Informations pratiques

Cerisy-la-Forêt

JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du bestiaire médiéval

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 11:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Une animation en deux volets proposant d’une part, une observation des modillons sculptés, des chapiteaux historiés romans et des figures animalières présentent sur les pavés du XIVe siècle et d’autre part, un atelier de dessins où chaque élève est invité à produire une créature chimérique et sa fiche signalétique mentionnant la désignation de l’animal, sa description physique, son mode de vie et ses attributs symboliques. .

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63

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English : JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du bestiaire médiéval

L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du bestiaire médiéval Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô