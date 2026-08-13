JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du jardin d’inspiration médiévale Cerisy-la-Forêt

Informations pratiques

Cerisy-la-Forêt

JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du jardin d’inspiration médiévale

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 11:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Créé au printemps 2023, le jardin d’inspiration médiévale situé dans l’enceinte de l’Abbaye Saint-Vigor de Cerisy-la-Forêt présente une collection de plantes connues en Europe avant le XVème siècle et comprend trois structures

– L’hortus ou potager dans lequel les plantes sont ordonnées en deux espaces cultivés, eux-mêmes limités par des fascines en branches tressées (plessis) de coudrier, une technique de tressage déjà utilisée par les Gaulois avant la conquête romaine. Les plantes présentées sont toutes des plantes sauvages ou cultivées en Europe entre les Vème et XVème siècles, telles arroche, bette, carotte jaune, chou feuille, cresson de terre, fenouil, fève ancienne, laitue tige, maceron, mélisse, oignon rocambole, oseille, poireau-ail, poirée, pois gris du cotentin, radis noir.

– Les plantes ornementales au niveau du pressoir, telles ancolies, œillet du Saint sacrement, pimprenelle, rosier de l’ascension, soucis des vignes.

– L’Herbularius ou jardin des simples est à la fois, un jardin de plantes médicinales, d’essences aromatiques et condimentaires, telles agripaume cardiaque, tanaisie commune, saponaire officinale, ail d’ornement, sauge sclarée, sauge officinale, hellébore fétide, hellébore vert, aurone et pulicaire.

Touchant aux domaines de l’histoire, l’histoire de l’art, les arts plastiques, les sciences de la vie et de la terre. La visite a pour objectif de

> Comprendre la vie des moines à travers l’organisation spatiale des jardins monastiques médiévaux,

> Connaître les usages des plantes, leur origine géographique, les plantes cultivées autrefois,

> Comprendre l’importance des plantes dans la pharmacopée médiévale,

> Connaître la valeur symbolique des plantes au Moyen Âge. .

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du jardin d’inspiration médiévale

L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du jardin d’inspiration médiévale Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô