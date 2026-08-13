JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du musée Henri Javalet et de l’ancien cachot Cerisy-la-Forêt
vendredi 18 septembre 2026 · Cerisy-la-Forêt
Informations pratiques
Cerisy-la-Forêt
JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du musée Henri Javalet et de l’ancien cachot
Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 11:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Les collections du musée, labellisées Musées de France rassemblent des vestiges archéologiques collectés sur le site qui témoignent de 1 000 ans d’histoire tourmentée de l’abbaye.
Les murs de l’ancien cachot sont ornés par des gravures, réalisées par les prisonniers entre les XVIe et XVIIIe s.
Inclus dans les deux formules de visite de l’Abbaye, guidée ou en autonomie. .
Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63
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English : JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du musée Henri Javalet et de l’ancien cachot
L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du musée Henri Javalet et de l’ancien cachot Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô
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