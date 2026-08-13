Informations pratiques

Cerisy-la-Forêt

JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du musée Henri Javalet et de l’ancien cachot

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 11:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Les collections du musée, labellisées Musées de France rassemblent des vestiges archéologiques collectés sur le site qui témoignent de 1 000 ans d’histoire tourmentée de l’abbaye.

Les murs de l’ancien cachot sont ornés par des gravures, réalisées par les prisonniers entre les XVIe et XVIIIe s.

Inclus dans les deux formules de visite de l’Abbaye, guidée ou en autonomie. .

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du musée Henri Javalet et de l’ancien cachot

L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Découverte du musée Henri Javalet et de l’ancien cachot Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô