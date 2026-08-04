JEP 2026 Levez les yeux ! Fragments d’histoires. Saint-Lô
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
JEP 2026 Levez les yeux ! Fragments d’histoires.
Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Quand une ville a été détruite, que faire de ses ruines ? Comment les mettre au service de la mémoire collective, de la compréhension de l’histoire ?
Après une découverte du musée, réalisez une production plastique collective qui évoque la destruction et la reconstruction d’une ville, qui intègre la conservation de ses vestiges.
Niveau Cycle 3 .
Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr
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English : JEP 2026 Levez les yeux ! Fragments d’histoires.
L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Fragments d’histoires. Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saint-Lô
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