Informations pratiques

Saint-Lô

JEP 2026 Levez les yeux ! Fragments d’histoires.

Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Quand une ville a été détruite, que faire de ses ruines ? Comment les mettre au service de la mémoire collective, de la compréhension de l’histoire ?

Après une découverte du musée, réalisez une production plastique collective qui évoque la destruction et la reconstruction d’une ville, qui intègre la conservation de ses vestiges.

Niveau Cycle 3 .

Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

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English : JEP 2026 Levez les yeux ! Fragments d’histoires.

L’événement JEP 2026 Levez les yeux ! Fragments d’histoires. Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saint-Lô