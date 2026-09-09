JEP 2026 : Mémoires d’Autrefois à Ambronay, Parc de la Mairie d’Ambronay, Ambronay
samedi 19 septembre 2026 · Parc de la Mairie d'Ambronay · Ambronay
Informations pratiques
JEP 2026 : Mémoires d’Autrefois à Ambronay 19 et 20 septembre Parc de la Mairie d’Ambronay Ain
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
JEP 2026 : Mémoires d’Autrefois à Ambronay
Exposition de matériels anciens et sur le Camp d’Ambronay, Nombreuses animations, gaufres à l’ancienne, buvette et petite restauration
Un week-end organisé par l’Association Mémoires d’Autrefois.
- – Dans le parc et la mairie d’Ambronay, exposition de matériel agricole et d’outillage du siècle dernier.
- – Démonstration de dentelières, égrenage de maïs et fabrication de farine, vannier, travail du cuir, fabrication de cordes, sculpture sur pierre, danses folkloriques.
- – Dans la mairie, présentation de matériels, d’outillage du siècle dernier et exposition photos sur le camp militaire d’Ambronay (ESCAT).
- – Pour les gourmand(es) nos traditionnelles gaufres cuites au feu de bois
- – Buvette et petite restauration toute la journée
En complément, portes ouvertes au musée de Mémoires d’autrefois.
Parc de la Mairie d’Ambronay Grande Rue 01500 Ambronay Ambronay 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.facebook.com/memoiresdautrefois/ »}]
Exposition de matériels anciens et sur le Camp d’Ambronay, Nombreuses animations, gaufres à l’ancienne, buvette et petite restauration JEP Ambronay
Mémoires d’Autrefois