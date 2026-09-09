JEP 2026 : Mémoires d’Autrefois à Ambronay, Parc de la Mairie d’Ambronay, Ambronay

samedi 19 septembre 2026 · Parc de la Mairie d'Ambronay · Ambronay

Informations pratiques

JEP 2026 : Mémoires d’Autrefois à Ambronay 19 et 20 septembre Parc de la Mairie d’Ambronay Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

JEP 2026 : Mémoires d’Autrefois à Ambronay

Exposition de matériels anciens et sur le Camp d’Ambronay, Nombreuses animations, gaufres à l’ancienne, buvette et petite restauration

Un week-end organisé par l’Association Mémoires d’Autrefois.

– Dans le parc et la mairie d’Ambronay, exposition de matériel agricole et d’outillage du siècle dernier.

– Démonstration de dentelières, égrenage de maïs et fabrication de farine, vannier, travail du cuir, fabrication de cordes, sculpture sur pierre, danses folkloriques.

– Dans la mairie, présentation de matériels, d’outillage du siècle dernier et exposition photos sur le camp militaire d’Ambronay (ESCAT).

– Pour les gourmand(es) nos traditionnelles gaufres cuites au feu de bois

– Buvette et petite restauration toute la journée

En complément, portes ouvertes au musée de Mémoires d’autrefois.

Parc de la Mairie d’Ambronay Grande Rue 01500 Ambronay Ambronay 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.facebook.com/memoiresdautrefois/ »}]

Exposition de matériels anciens et sur le Camp d’Ambronay, Nombreuses animations, gaufres à l’ancienne, buvette et petite restauration JEP Ambronay

Mémoires d’Autrefois