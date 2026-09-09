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JEP 2026 : Mémoires d’Autrefois à Ambronay, Parc de la Mairie d’Ambronay, Ambronay

samedi 19 septembre 2026 · Parc de la Mairie d'Ambronay · Ambronay

JEP 2026 : Mémoires d’Autrefois à Ambronay, Parc de la Mairie d’Ambronay, Ambronay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc de la Mairie d'Ambronay
Adresse
Grande Rue 01500 Ambronay
Ville
01500 Ambronay
Département
Ain
Tarif
Entrée libre

JEP 2026 : Mémoires d’Autrefois à Ambronay 19 et 20 septembre Parc de la Mairie d’Ambronay Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

JEP 2026 : Mémoires d’Autrefois à Ambronay

Exposition de matériels anciens et sur le Camp d’Ambronay, Nombreuses animations, gaufres à l’ancienne, buvette et petite restauration

Un week-end organisé par l’Association Mémoires d’Autrefois.

  • – Dans le parc et la mairie d’Ambronay, exposition de matériel agricole et d’outillage du siècle dernier.
  • – Démonstration de dentelières, égrenage de maïs et fabrication de farine, vannier, travail du cuir, fabrication de cordes, sculpture sur pierre, danses folkloriques.
  • – Dans la mairie, présentation de matériels, d’outillage du siècle dernier et exposition photos sur le camp militaire d’Ambronay (ESCAT).
  • – Pour les gourmand(es) nos traditionnelles gaufres cuites au feu de bois
  • – Buvette et petite restauration toute la journée

En complément, portes ouvertes au musée de Mémoires d’autrefois.

Parc de la Mairie d’Ambronay Grande Rue 01500 Ambronay Ambronay 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.facebook.com/memoiresdautrefois/ »}]
Exposition de matériels anciens et sur le Camp d’Ambronay, Nombreuses animations, gaufres à l’ancienne, buvette et petite restauration JEP Ambronay

Mémoires d’Autrefois