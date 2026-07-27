Informations pratiques

Castelnaudary

JEP 2026 MOULIN DE CUGAREL

Place de la République Castelnaudary Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Perché sur les hauteurs de Castelnaudary, le Moulin de Cugarel est le dernier survivant des 32 moulins à vent qui faisaient jadis tourner la vie du Lauragais.

Ce bijou du XVIIe siècle, avec sa toiture en bois et son mécanisme intact, vous plonge au coeur des traditions meunières. En poussant la porte, l’odeur boisée et les récits fascinants du guide révèlent les secrets de la fabrication de la farine, précieuse comme l’or blanc. Depuis l’esplanade, la vue panoramique sur la plaine est une véritable gourmandise pour les yeux.

Sur inscription préalable obligatoire à l’Office de Tourisme.

Rendez vous fixé devant l’Office de Tourisme.

.

Place de la République Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 23 05 73 accueil@castelnaudary-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Perched on the heights of Castelnaudary, the Cugarel Mill is the last surviving example of the 32 windmills that once drove life in the Lauragais region.

This 17th-century gem, with its wooden roof and intact mechanism, immerses you in the heart of milling traditions. As you step inside, the woody scent and the guide’s fascinating stories reveal the secrets of flour production—a commodity as precious as “white gold.” From the esplanade, the panoramic view of the plain is a true feast for the eyes.

Advance registration is required at the Tourist Office.

Meet in front of the Tourist Office.

L’événement JEP 2026 MOULIN DE CUGAREL Castelnaudary a été mis à jour le 2026-07-27 par