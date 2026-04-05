JEP 2026 Partez à la découverte des colocataires secrets de nos monuments ! La Flèche samedi 19 septembre 2026.

La Flèche

JEP 2026 Partez à la découverte des colocataires secrets de nos monuments !

Promenade du Maréchal Foch La Flèche Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Balade organisée par le Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement.

Visiter la faune de notre patrimoine culturel

Patrimoine bâti et biodiversité une cohabitation à préserver. Balade organisée par le Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement.

Partez à la découverte des colocataires secrets de nos monuments ! Hirondelles, martinets, chauves-souris… de nombreuses espèces dépendent étroitement de nos vieux bâtiments pour se loger ou se reproduire. Aujourd’hui, cette faune urbaine est elle aussi en péril.

Cette promenade commentée vous invite à décoder leur mode de vie et à découvrir les gestes simples pour favoriser leur préservation au quotidien.

• Quand Samedi

• Deux départs au choix 14h00 à 15h30 ou 16h00 à 17h30.

• Rendez-vous Port Luneau, La Flèche.

• Parcours Circuit d’environ 2 km en centre-ville, ponctué de plusieurs arrêts explicatifs.

• Gratuit. .

Promenade du Maréchal Foch La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire s.toxe@cc-paysflechois.fr

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English :

Walk organized by the Permanent Center for Environmental Education.

L’événement JEP 2026 Partez à la découverte des colocataires secrets de nos monuments ! La Flèche a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Vallée du Loir