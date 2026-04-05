JEP 2026 Pavillon Fouquet de la Varenne La Flèche samedi 19 septembre 2026.

La Flèche

JEP 2026 Pavillon Fouquet de la Varenne

10 RUE LYONNAISE La Flèche Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dernier vestige du château de Guillaume Fouquet de la Varenne datant du 17ème siècle, auparavant l’une des plus belles demeures de la région.

Dernier vestige du château de Guillaume Fouquet de la Varenne datant du 17ème siècle, auparavant l’une des plus belles demeures de la région. .

10 RUE LYONNAISE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire s.toxe@cc-paysflechois.fr

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English :

The last vestige of Guillaume Fouquet de la Varenne?s 17th-century château, once one of the finest residences in the region.

L’événement JEP 2026 Pavillon Fouquet de la Varenne La Flèche a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Vallée du Loir