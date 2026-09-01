Informations pratiques

Portiragnes

JEP 2026 -PORTIRAGNES, DÉCOUVERTE EN IMAGES DU VILLAGE

Portiragnes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

À travers photos et cartes postales anciennes, découvrez l’évolution de Portiragnes et ses lieux emblématiques places, avenues, bâtiments et Canal du Midi. Une visite à deux voix avec Arnaud, guide-conférencier, et Philippe Calas, élu municipal.

A travers des photos et des cartes postales anciennes, venez découvrir l’évolution du village et de ses lieux emblématiques places, avenues, bâtiments et Canal du Midi.

Cette visite s’effectuera à deux voix en présence d’Arnaud Guide-Conférencier de l’office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée et Philippe Calas, élu à la mairie de Portiragnes.

> Départ Parvis du musée Jean Saluste, Bd Frédéric Mistral, 34420 Portiragnes

> Gratuit .

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie

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English :

%C0 Through old photos and postcards, discover the evolution of Portiragnes and its iconic landmarks: squares, avenues, buildings, and the Canal du Midi. A guided tour narrated by Arnaud, a tour guide and lecturer, and Philippe Calas, a city council member.

L’événement JEP 2026 -PORTIRAGNES, DÉCOUVERTE EN IMAGES DU VILLAGE Portiragnes a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34