JEP 2026 -PORTIRAGNES, DÉCOUVERTE EN IMAGES DU VILLAGE Portiragnes
dimanche 20 septembre 2026 · Portiragnes
Informations pratiques
Portiragnes
JEP 2026 -PORTIRAGNES, DÉCOUVERTE EN IMAGES DU VILLAGE
Portiragnes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
À travers photos et cartes postales anciennes, découvrez l’évolution de Portiragnes et ses lieux emblématiques places, avenues, bâtiments et Canal du Midi. Une visite à deux voix avec Arnaud, guide-conférencier, et Philippe Calas, élu municipal.
A travers des photos et des cartes postales anciennes, venez découvrir l’évolution du village et de ses lieux emblématiques places, avenues, bâtiments et Canal du Midi.
Cette visite s’effectuera à deux voix en présence d’Arnaud Guide-Conférencier de l’office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée et Philippe Calas, élu à la mairie de Portiragnes.
> Départ Parvis du musée Jean Saluste, Bd Frédéric Mistral, 34420 Portiragnes
> Gratuit .
Portiragnes 34420 Hérault Occitanie
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English :
%C0 Through old photos and postcards, discover the evolution of Portiragnes and its iconic landmarks: squares, avenues, buildings, and the Canal du Midi. A guided tour narrated by Arnaud, a tour guide and lecturer, and Philippe Calas, a city council member.
L’événement JEP 2026 -PORTIRAGNES, DÉCOUVERTE EN IMAGES DU VILLAGE Portiragnes a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34