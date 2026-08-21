Partez à la découverte des sentinelles de le Grande Maïre, Observatoire de la Riviérette, Portiragnes

Informations pratiques

Partez à la découverte des sentinelles de le Grande Maïre Dimanche 20 septembre, 09h00 Observatoire de la Riviérette Hérault

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Un garde du littoral vous guidera à la découverte de la Grande Maïre, de ses richesses naturelles, de son histoire et des femmes et des hommes qui contribuent à faire de cet espace naturel ce qu’il est aujourd’hui.

Au programme, des rencontres avec un chasseur de gibier d’eau dans sa hutte et ses appelants, un pêcheur professionnel pratiquant les petits métiers, qui vous présentera son butin du jour, ainsi qu’un manadier qui vous fera découvrir l’élevage des taureaux et des chevaux de race Camargue.

Une dégustation des produits de l’exploitation sera offerte et, pour les personnes intéressées, il sera possible d’en acheter sur place.

Une belle occasion d’échanger avec les acteurs historiques de cette zone humide remarquable et de déconstruire quelques idées reçues.

Observatoire de la Riviérette Avenue de la Grande maire 34420 Portiragnes Portiragnes 34420 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « portiragnesplage@capdagde.com »}] Places de parking le long de l’avenue de la Grande maïre

Un garde du littoral vous guidera à la découverte de la Grande Maïre, de ces richesses naturelles, de son histoire et des personnes qui contribuent à ce que cet espace naturel est aujourd’hui. Au Un…

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