JEP 2026 Spectacle nocturne à la Bambouseraie La Bambouseraie en Cévennes Générargues

JEP 2026 Spectacle nocturne à la Bambouseraie

La Bambouseraie en Cévennes 552 rue de Montsauve Générargues Gard

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La richesse botanique du jardin est mise en scène par le spectacle nocturne Arborescences

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La Bambouseraie en Cévennes 552 rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr

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English :

The garden’s botanical wealth is showcased by the Arborescences night show

L’événement JEP 2026 Spectacle nocturne à la Bambouseraie Générargues a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme