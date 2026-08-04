Informations pratiques

Saint-Lô

JEP 2026 Spectacle son et lumières

98 Route de Candol Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Jeu de son et lumières à la tombée de la nuit, en plein air, pour découvrir la Maison du Département sous un autre regard. Circuit extérieur et partiellement intérieur. .

98 Route de Candol Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 05 55 50

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English : JEP 2026 Spectacle son et lumières

L’événement JEP 2026 Spectacle son et lumières Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saint-Lô