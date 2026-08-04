AGENDA · Saint-Lô
JEP 2026 Spectacle son et lumières Saint-Lô
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
JEP 2026 Spectacle son et lumières
98 Route de Candol Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Jeu de son et lumières à la tombée de la nuit, en plein air, pour découvrir la Maison du Département sous un autre regard. Circuit extérieur et partiellement intérieur. .
98 Route de Candol Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 05 55 50
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English : JEP 2026 Spectacle son et lumières
L’événement JEP 2026 Spectacle son et lumières Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saint-Lô
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