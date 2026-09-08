JEP 2026 – Trohanet, Domaine de Trohanet, Langolen

Informations pratiques

JEP 2026 – Trohanet 19 et 20 septembre Domaine de Trohanet Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre

Des Liziart au 15ème siècle aux La Grandière au 19ème siècle, les Penancoët de Keroualle et les Tréouret de Kerstrat ont habité Trohanet. Ce sont les Tréouret de Kerstrat qui ont ajouté la façade au début du 18ème siècle transformant le vieux manoir en château.

L’amiral de La Grandière qui en fit l’acquisition en 1851 appella en 1872 le paysagiste Denis Bühler pour redessiner le parc : d’un parc en terrasses, il en fit un parc dit à l’anglaise avec de nombreux points de vue.

Le château dans sa totalité, le parc et les murs des batiments annexes sont inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 2002.

Domaine de Trohanet Trohanet 29510 Langolen Langolen 29510 Finistère Bretagne 07 82 45 16 67 https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000043 Le château de Trohanet et son parc de 23 hectares dessiné par Denis Bühler en 1872, sont inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

À l’origine, le château était un manoir du 15ème siècle auquel une façade a été ajoutée au 18ème siècle. Le domaine a été vendu en 1696 à la famille Treouret de Kerstrat par Marie de Penancoet de Keroualle, la mère de Louise de Keroualle, maitresse du Roi d’Angleterre Charles II.

Trohanet a été un des centres de la chouannerie finistérienne pendant la Révolution.

En 1848, Trohanet est acquis par Pierre Marie de La Grandière, futur amiral gouverneur de la Cochinchine. C’est lui qui fait venir Denis Bühler pour redessiner le parc et en faire un parc romantique, dit à l’anglaise : parc vallonné avec de nombreuses perspectives et la présence d’un plan d’eau de 4 hectares surplombé par le château en granit. Parking extérieur. Accès privilégié pour les personnes à mobilité réduite.

Journées Européennes du Patrimoine à Trohanet

©Baudoin de Pimodan