Visite du domaine de Trohanet, Domaine de Trohanet, Langolen

Informations pratiques

Visite du domaine de Trohanet 19 et 20 septembre Domaine de Trohanet Finistère

Il faut compter entre 1h30 et 2h pour la totalité de la visite du domaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre et gratuite du domaine de Trohanet

Domaine de Trohanet Trohanet 29510 Langolen Langolen 29510 Finistère Bretagne 07 82 45 16 67 https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000043 Le château de Trohanet et son parc de 23 hectares dessiné par Denis Bühler en 1872, sont inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

À l’origine, le château était un manoir du 15ème siècle auquel une façade a été ajoutée au 18ème siècle. Le domaine a été vendu en 1696 à la famille Treouret de Kerstrat par Marie de Penancoet de Keroualle, la mère de Louise de Keroualle, maitresse du Roi d’Angleterre Charles II.

Trohanet a été un des centres de la chouannerie finistérienne pendant la Révolution.

En 1848, Trohanet est acquis par Pierre Marie de La Grandière, futur amiral gouverneur de la Cochinchine. C’est lui qui fait venir Denis Bühler pour redessiner le parc et en faire un parc romantique, dit à l’anglaise : parc vallonné avec de nombreuses perspectives et la présence d’un plan d’eau de 4 hectares surplombé par le château en granit. Parking extérieur. Accès privilégié pour les personnes à mobilité réduite.

Journées Européennes du Patrimoine à Trohanet

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