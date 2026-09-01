JEP 2026 VISITE CHÂTEAU DE TERMES Termes
dimanche 20 septembre 2026 · Termes
Informations pratiques
Termes
JEP 2026 VISITE CHÂTEAU DE TERMES
Termes Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine
Partez à l’assaut du château de Termes !
Pendant deux jours, l’entrée du château (vidéo explicative, accueil et visite) est gratuite !
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Termes 11330 Aude Occitanie +33 4 68 70 09 20 chateau.termes@gmail.com
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English :
European Heritage Days
Come explore Termes Castle!
For two days, admission to the castle (including an explanatory video, welcome, and tour) is free!
L’événement JEP 2026 VISITE CHÂTEAU DE TERMES Termes a été mis à jour le 2026-08-18 par
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