Informations pratiques

Termes

JEP 2026 VISITE CHÂTEAU DE TERMES

Termes Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine

Partez à l’assaut du château de Termes !

Pendant deux jours, l’entrée du château (vidéo explicative, accueil et visite) est gratuite !

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Termes 11330 Aude Occitanie +33 4 68 70 09 20 chateau.termes@gmail.com

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English :

European Heritage Days

Come explore Termes Castle!

For two days, admission to the castle (including an explanatory video, welcome, and tour) is free!

L’événement JEP 2026 VISITE CHÂTEAU DE TERMES Termes a été mis à jour le 2026-08-18 par