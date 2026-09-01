JEP 2026 VISITE CŒUR DE VILLE ET ITINÉRAIRE NOMADE Agde
samedi 19 septembre 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
JEP 2026 VISITE CŒUR DE VILLE ET ITINÉRAIRE NOMADE
Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez la culture et l’histoire d’un peuple lors d’une déambulation artistique dans le cœur de ville.
Découvrez la culture et l’histoire d’un peuple lors d’une déambulation artistique dans le cœur de ville.
Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous
Une occasion idéale de redécouvrir Agde autrement, en mêlant regard artistique et richesse historique.
Gratuite et ouverte à tous, cette animation promet de belles émotions et des moments de partage au cœur de la ville.
Un voyage à vivre en famille, entre amis ou en solo. à la rencontre de l’histoire vivante d’Agde. .
Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 30 41 20 43 generation.thierry@gmail.com
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English :
Discover the culture and history of a people during an artistic stroll through the heart of the city.
L’événement JEP 2026 VISITE CŒUR DE VILLE ET ITINÉRAIRE NOMADE Agde a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34
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