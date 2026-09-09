JEP 2026 Visite de La Lieutenance Quai de la Planchette Honfleur
samedi 19 septembre 2026 · Quai de la Planchette · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
JEP 2026 Visite de La Lieutenance
Quai de la Planchette La Lieutenance Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite flash de La Lieutenance Histoire et architecture
Visite organisée par la Lieutenance de Honfleur dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026
Visite flash de La Lieutenance et cerise sur le gâteau, découverte des terrasses et son point de vue à couper le souffle !
La Lieutenance, ce prestigieux bâtiment qui trône à l’entrée du Vieux Bassin de Honfleur, a été entièrement restauré et est désormais ouvert au public. Il accueille un centre d’interprétation du patrimoine sur l’histoire maritime de Honfleur et une résidence d’artistes.
La Lieutenance est le véritable témoin de l’histoire du port normand, elle a traversé les siècles et c’est tout simplement le plus ancien bâtiment de la ville.
C’est aussi le dernier vestige des anciennes fortifications qui entouraient la cité militaire, c’était alors La Porte de Caen qui contrôlait l’accès au bourg central de l’Enclos.
À la fin du 17ème siècle on détruit le rempart ouest, le bâtiment est réaménagé et devient le logement du Lieutenant du Roi, c’est de là qu’il tire son nom actuel.
Durée 30 à 40 minutes
Sur réservation .
Quai de la Planchette La Lieutenance Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr
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English : JEP 2026 Visite de La Lieutenance
A quick tour of La Lieutenance ‘History and architecture’
L’événement JEP 2026 Visite de La Lieutenance Honfleur a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Honfleur-Beuzeville
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