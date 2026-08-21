JEP 2026 – Visite de l’Ecopôle du Beynon – Ventavon, Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux – Veolia, Ventavon

Informations pratiques

JEP 2026 – Visite de l’Ecopôle du Beynon – Ventavon Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00, 13h30, 15h00 Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux – Veolia Hautes-Alpes

4 visites disponibles par groupe de 15 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Au cœur des Hautes-Alpes, l’ISDND de Ventavon joue un rôle essentiel dans la gestion des déchets ultimes du territoire. Ce site, souvent méconnu, illustre pourtant une réalité incontournable : traiter de manière sécurisée les déchets qui ne peuvent être ni recyclés ni valorisés. Lors de cette visite, découvrez les coulisses d’une installation encadrée, les dispositifs de protection de l’environnement mis en place au quotidien et le travail des équipes mobilisées pour limiter l’impact de nos déchets sur le territoire.

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux – Veolia 85 Rue du Beynon, 05300 Ventavon Ventavon 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/visite-de-la-plateforme-de-compostage-de-signes-83 »}]

Au cœur des Hautes-Alpes, l’ISDND de Ventavon joue un rôle essentiel dans la gestion des déchets ultimes du territoire. Ce site, souvent méconnu, illustre pourtant une réalité incontournable : de les…

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