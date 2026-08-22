JEP 2026 Visite du château de Villemonteix Saint-Pardoux-les-Cards
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Pardoux-les-Cards
Informations pratiques
Saint-Pardoux-les-Cards
JEP 2026 Visite du château de Villemonteix
Villemonteix Saint-Pardoux-les-Cards Creuse
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Édifié sur un site antique, le château de Villemonteix est classé au titre des monuments historiques. Son architecture militaire a été progressivement adoucie pour transformer l’édifice en résidence au XVIIIᵉ siècle.
Toujours habité et meublé, le château abrite une remarquable collection d’une trentaine de tapisseries, dont deux suites de quatre pièces. L’une d’elles est classée au titre des monuments historiques. .
Villemonteix Saint-Pardoux-les-Cards 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 33 92
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English : JEP 2026 Visite du château de Villemonteix
L’événement JEP 2026 Visite du château de Villemonteix Saint-Pardoux-les-Cards a été mis à jour le 2026-08-22 par Marche et Combraille en Aquitaine