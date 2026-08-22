Informations pratiques

Saint-Pardoux-les-Cards

JEP 2026 Visite du château de Villemonteix

Villemonteix Saint-Pardoux-les-Cards Creuse

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Édifié sur un site antique, le château de Villemonteix est classé au titre des monuments historiques. Son architecture militaire a été progressivement adoucie pour transformer l’édifice en résidence au XVIIIᵉ siècle.

Toujours habité et meublé, le château abrite une remarquable collection d’une trentaine de tapisseries, dont deux suites de quatre pièces. L’une d’elles est classée au titre des monuments historiques. .

Villemonteix Saint-Pardoux-les-Cards 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 33 92

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English : JEP 2026 Visite du château de Villemonteix

L’événement JEP 2026 Visite du château de Villemonteix Saint-Pardoux-les-Cards a été mis à jour le 2026-08-22 par Marche et Combraille en Aquitaine