JEP 2026 Visite du moulin de la Bruère La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · La Flèche
Informations pratiques
La Flèche
JEP 2026 Visite du moulin de la Bruère
ROUTE DU LUDE La Flèche Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Bâtisse dont les premiers éléments remontent au XIVe siècle.
Bâtisse dont les premiers éléments remontent au XIVe siècle. Ce moulin accueille la fabrication des pains de glace à rafraîchir qui a démarré au tout début du XXe siècle.
Il permet &également la fabrication d’électricité, grâce à une génératrice hydroélectrique, datant de 2019.
Une toute nouvelle vidéo vous accueillera pour vous présenter le moulin et vous expliquer la fabrication de la glace.
Vous pourrez enfin profiter de ce site propice à la détente en consommant crêpes et boissons préparés par les Amis du Moulin.
Visites guidées
Samedi et dimanche de 14h à 17h40 .
ROUTE DU LUDE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire s.toxe@cc-paysflechois.fr
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English :
This building dates back to the 14th century.
L’événement JEP 2026 Visite du moulin de la Bruère La Flèche a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Vallée du Loir
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