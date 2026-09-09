JEP 2026 Visite du musée des maquettes animées Vallon-en-Sully
samedi 19 septembre 2026 · Vallon-en-Sully
Informations pratiques
Vallon-en-Sully
JEP 2026 Visite du musée des maquettes animées
12 rue Maurice Guillemard Vallon-en-Sully Allier
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite du musée des maquettes animées de Pierre et Marguerite Cognet.
.
12 rue Maurice Guillemard Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 27 88 pointinfos.vallon@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tour of Pierre and Marguerite Cognet’s museum of animated models.
L’événement JEP 2026 Visite du musée des maquettes animées Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Vallon-en-Sully (Allier)
- Cinéma Les Gendarmes Salle polyvalente Vallon-en-Sully 9 septembre 2026
- Cinéma De la Comédie Française Salle polyvalente Vallon-en-Sully 9 septembre 2026
- Concert avec Soena Salle des Fêtes Vallon-en-Sully 12 septembre 2026
- JEP 2026 Péniche Espanola Le long du Canal, près du bar le Sully Vallon-en-Sully 19 septembre 2026
- Visite du musée des maquettes animées, musée des maquettes animées, Vallon-en-Sully 19 septembre 2026