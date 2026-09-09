UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vallon-en-Sully

JEP 2026 Visite du musée des maquettes animées Vallon-en-Sully

samedi 19 septembre 2026 · Vallon-en-Sully

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
12 rue Maurice Guillemard
Ville
03190 Vallon-en-Sully
Département
Allier
Tarif
2 2 4

Vallon-en-Sully

JEP 2026 Visite du musée des maquettes animées

12 rue Maurice Guillemard Vallon-en-Sully Allier

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite du musée des maquettes animées de Pierre et Marguerite Cognet.
  .

12 rue Maurice Guillemard Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 27 88  pointinfos.vallon@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour of Pierre and Marguerite Cognet’s museum of animated models.

L’événement JEP 2026 Visite du musée des maquettes animées Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Vallon-en-Sully (Allier)