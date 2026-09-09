Informations pratiques

Vallon-en-Sully

JEP 2026 Visite du musée des maquettes animées

12 rue Maurice Guillemard Vallon-en-Sully Allier

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite du musée des maquettes animées de Pierre et Marguerite Cognet.

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12 rue Maurice Guillemard Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 27 88 pointinfos.vallon@wanadoo.fr

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English :

Tour of Pierre and Marguerite Cognet’s museum of animated models.

L’événement JEP 2026 Visite du musée des maquettes animées Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme