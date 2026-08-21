Visite du musée des maquettes animées, musée des maquettes animées, Vallon-en-Sully

Informations pratiques

Visite du musée des maquettes animées 19 et 20 septembre musée des maquettes animées Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du musée des maquettes animées de Pierre et Marguerite Cognet.

Sont présentés les métiers et scènes de sabotier, lavandières sur le Cher, charrons, tonneliers, maréchal-ferrant, veillée à la ferme, fournil du boulanger, musiciens bourbonnais, limonaire, café 1900, imprimerie, scieurs de long en forêt de Tronçais ainsi que quelques outils grandeur nature issus d’un atelier de forgeron.

Le travail minutieux et de qualité a valu au créateur des maquettes le 1er prix « Nature et Tradition » de la Fondation Internationale Ford France en 1987.

musée des maquettes animées 12 rue Maurice Guillemard 03190 vallon en sully Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du musée des maquettes animées de Pierre et Marguerite Cognet.

©Musée des Maquettes Animées Marguerite et Pierre Cognet