JEP 2026 Visite guidée À la découverte de la Côte de Grâce Chapelle Notre-Dale-de-Grâce Équemauville

Informations pratiques

Équemauville

JEP 2026 Visite guidée À la découverte de la Côte de Grâce

Chapelle Notre-Dale-de-Grâce Côte de Grâce Équemauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le plateau de Grâce est un lieu incontournable pour les honfleurais avec la fête des Marins et la chapelle Notre-Dame de Grâce. Percez l’histoire du plateau de l’époque romaine à aujourd’hui en déambulant d’un point de vue à l’autre.

Visite organisée par la Lieutenance de Honfleur dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026

Le plateau de Grâce est un lieu incontournable pour les honfleurais avec la fête des Marins et la chapelle Notre-Dame de Grâce. Percez l’histoire du plateau de l’époque romaine à aujourd’hui en déambulant d’un point de vue à l’autre : du calvaire au Mont Joli en passant par le stade et les belles propriétés. .

Chapelle Notre-Dale-de-Grâce Côte de Grâce Équemauville 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

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English : JEP 2026 Visite guidée À la découverte de la Côte de Grâce

The Plateau de Grâce is a must-see for the people of Honfleur, with the Fête des Marins and the Notre-Dame de Grâce chapel. Discover the history of the plateau from Roman times to the present day as you wander from one viewpoint to the next.

L’événement JEP 2026 Visite guidée À la découverte de la Côte de Grâce Équemauville a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Honfleur-Beuzeville