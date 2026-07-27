Informations pratiques

Castelnaudary

JEP 2026 VISITE GUIDÉE CASTELNAUDARY ET SES ANECDOTES

Place de la République Castelnaudary Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Cette visite commentée vous emmènera à la découverte des secrets de Castelnaudary.

La cuisine des grands-mères, tout comme notre destination, regorge de détails qu’il ne faut surtout pas omettre dans la recette….

Auquel cas elle n’a plus du tout la même saveur !

Entre rumeurs, bruits de couloir et cachotteries enfin révélés au grand jour, les ingrédients principaux ainsi que ceux oubliés n’auront plus aucun secret pour vous.

Sur inscription au préalable obligatoire à l’Office de Tourisme.

Rendez vous fixé à l’Office de Tourisme.

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Place de la République Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 23 05 73 accueil@castelnaudary-tourisme.com

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English :

This guided tour will take you on a journey to discover the secrets of Castelnaudary.

Grandmothers’ cooking, just like our destination, is full of details that must not be left out of the recipe….

Otherwise, it won’t taste the same at all!

Between rumors, gossip, and secrets finally brought to light, the main ingredients—as well as the forgotten ones—will hold no more secrets for you.

Advance registration is required at the Tourist Office.

Meet at the Tourist Office.

L’événement JEP 2026 VISITE GUIDÉE CASTELNAUDARY ET SES ANECDOTES Castelnaudary a été mis à jour le 2026-07-27 par