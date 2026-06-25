JEP 2026 Visite guidée de l’Electrodrome Electrodrome de Magnet Magnet
JEP 2026 Visite guidée de l’Electrodrome Electrodrome de Magnet Magnet samedi 19 septembre 2026.
Magnet
JEP 2026 Visite guidée de l’Electrodrome
Electrodrome de Magnet 11 rue du Bourg Magnet Allier
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le site s’adresse à tous les curieux souhaitant revoir ou découvrir les premiers appareils électriques d’avant et après les deux guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945).
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Electrodrome de Magnet 11 rue du Bourg Magnet 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 25 05 88 mve.electrodrome@outlook.fr
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English :
This website is intended for %E0 anyone curious to revisit or discover the first electrical appliances from before and after the two world wars (1914–1918 and 1939–1945).
L’événement JEP 2026 Visite guidée de l’Electrodrome Magnet a été mis à jour le 2026-06-25 par Vichy Destinations
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