JEP 2026 Visite guidée de l’Electrodrome Electrodrome de Magnet Magnet

Magnet

JEP 2026 Visite guidée de l’Electrodrome

Electrodrome de Magnet 11 rue du Bourg Magnet Allier

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le site s’adresse à tous les curieux souhaitant revoir ou découvrir les premiers appareils électriques d’avant et après les deux guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945).

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Electrodrome de Magnet 11 rue du Bourg Magnet 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 25 05 88 mve.electrodrome@outlook.fr

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English :

This website is intended for %E0 anyone curious to revisit or discover the first electrical appliances from before and after the two world wars (1914–1918 and 1939–1945).

L’événement JEP 2026 Visite guidée de l’Electrodrome Magnet a été mis à jour le 2026-06-25 par Vichy Destinations